Spaccio di droga tra il potentino e il cosentino. Arrestato un 47enne

POTENZA – In esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Castrovillari, a Castelluccio Superiore i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 47 anni accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante le indagini, i militari hanno scoperto che l’uomo si riforniva nel Lagonegrese di droga, che poi spacciava in alcuni comuni del Senisese e dell’alta provincia cosentina. Durante la perquisizione effettuata nell’abitazione, con l’ausilio del cane antidroga “Gnom”, i carabinieri di Senise, nel potentino, hanno scoperto circa 3,5 grammi di cocaina, due pugnali del genere vietato, e 400 euro in banconote contraffatte, delle quali 15 da 20 e due da 50 euro: per questo l’uomo è stato denunciato anche per i reati di spendita di monete falsificate e porto di armi od oggetti atti ad offendere.