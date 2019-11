Campana, 55enne trovato senza vita dal figlio. Sarebbe stato ucciso

Il corpo dell’uomo, Francesco Madera di 55 anni, ritrovato in un appezzamento di terreno di sua proprietà da uno dei due figli. Sul caso indagano i carabinieri

CAMPANA (CS) – Un allevatore di 55 anni, Francesco Madera, sposato e padre di due figli, è stato trovato morto la notte scorsa a Campana, in un appezzamento di terreno, in contrada Vaccarizzo, dove l’uomo svolgeva la propria attività. Da una prima ispezione cadaverica, sembrerebbe che l’allevatore sia stato ucciso con un corpo contundente, ma non si esclude l’uso di un’arma da fuoco, in particolare di un fucile. A trovare il corpo senza vita del cinquantacinquenne uno dei due figli che ha subito allertato i carabinieri. I militari, giunti sul posto, hanno avviato le indagini che sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Castrovillari. Il corpo dell’uomo è stato trasferito all’ospedale di Rossano dove sarà effettuata l’autopsia. Madera, dieci anni fa, era stato coinvolto nelle indagini per la morte di un altro imprenditore agricolo della zona.