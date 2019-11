Incendio in un abitazione a Celico, due persone tratte in salvo

Le cause che hanno generato l’incendio sono in corso d’accertamento. Le due persone stanno bene

CELICO (CS) – I Vigili del Fuoco di Cosenza, sono intervenuti nella notte a Celico per spegnere un incendio divampato in un alloggio. All’interno della abitazione, composta da due piani, vi erano due persone che sono state tratte in salvo dai soccorritori. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, iniziate ben prima della mezzanotte, sono terminate alle 4.30. Non sono state ancora chiarite le cause dell’incendio.