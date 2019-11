Poliambulatorio di Amantea, resteranno attivi i servizi

A breve prenderà servizio un altro dirigente che darà continuità alle attività del laboratorio

AMANTEA – “Continua la forte sinergia e la collaborazione tra l’Azienda sanitaria, l’amministrazione comunale di Amantea e l’Ambito territoriale, a difesa dei servizi sociosanitari e socioassistenziali del Comprensorio ed in favore di un potenziamento degli stessi”. Lo scrive sulla propria pagina Facebook, il sindaco di Amantea Mario Pizzino.

“Nelle scorse settimane, la Direzione Generale e la gestione commissariale, sono state informate di alcune criticità riguardanti il Poliambulatorio cittadino. In particolare, – prosegue il post – è stata sollevato il tema della sostituzione del dirigente ormai prossimo alla pensione e la necessità di provvedere alla sua sostituzione per garantire continuità al servizio di eccellenza offerto dal laboratorio analisi della struttura di Amantea. E proprio a tal riguardo, siamo felici di comunicare che con la Direttrice Riccetti siamo giunti ad una soluzione della problematica, in quanto a breve prenderà servizio un altro dirigente che darà continuità alle attività del laboratorio. Un obiettivo frutto dell’impegno congiunto proprio tra Azienda e Istituzioni locali. Ho ritenuto importante darne notizia ai cittadini per rassicurarli del fatto che l’Azienda e le Istituzioni sono vicini alle loro istanze. Nei prossimi giorni inviterò la dott.ssa Riccetti ad un’adunanza della Conferenza dei Sindaci convocata per fare il punto sui bisogni del Poliambulatorio anche nella prospettiva di una sua evoluzione”.