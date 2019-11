A fuoco l’auto dell’ecologa di Cetraro, Cinzia Antonuccio

Persone ancora non identificate hanno dato alle fiamme nella notte tra sabato e domenica, l’auto della coordinatrice del servizio raccolta rifiuti di Cetraro

CETRARO (CS) – L’auto di Cinzia Antonuccio era parcheggiata davanti alla sua abitazione in contrada Santa Lucia a Cetraro quando ha preso fuoco ma il gesto sarebbe doloso. Al suo indirizzo è subito arrivata la solidarietà dell’amministrazione di Cetraro in primis del sindaco, Angelo Aita: “non sarai sola, con te gli uomini e le donne di questa Città diranno a gran voce a questi delinquenti che non li vogliamo e che sono la vergogna di una comunità solidale”.

“Inaccettabile – ha scritto su Facebook il primo cittadino – Ogni volta che cerchiamo di fare un passo in avanti, balordi delinquenti tentano di farci ritornare indietro. La delusione è tanta, ma la reazione della Città sarà forte. A nessuno sarà permesso di inginocchiare una comunità con queste barbarie. Nella speranza che vengano individuati subito i responsabili di tale misfatto, il Comune di Cetraro si costituirà parte Civile”.

Anche il presidente del Consiglio comunale, Carmine Quercia ha rivolto un messaggio di vicinanza alla coordinatrice del servizio di raccolta rifiuti da anni impegnata nella lotta all’inciviltà e contro il sistema illegale di smaltimento dei rifiuti: “Non sei sola, serve restare uniti contro i balordi”.