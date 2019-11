Violenze nelle mura domestiche, cinquantenne arrestato a Paola

La misura è stata eseguita ieri dal personale del commissariato di Pubblica sicurezza di Paola. L’uomo, recidivo alla violenza contro le donne, è stato arrestato

PAOLA (CS) – La polizia ha eseguito la misura ieri a carico di V.G. 50 anni, accusato di continui maltrattamenti nei confronti della convivente. Offese quotidiane e appellativi che offendevano il decoro e la dignità della vittima ma soprattutto violenze, aggressioni, spintoni. Tutto accadeva all’interno delle mura domestiche e la donna, in alcune circostanze, aveva riportato un trauma cranico e un trauma toracico.

Violenze alle quali hanno messo la parola fine gli agenti del commissariato di Paola, guidati da Giuseppe Zangini, chiamati nei giorni scorsi ad intervenire per un episodio di violenza in quell’ambito familiare e che ha consentito però di attivare il cosiddetto protocollo del “Codice rosso” e di accertare le continue violenze subite dalla donna. Per l’uomo denunciato alla Procura di Paola, il procuratore Pierpaolo Bruni ha chiesto la misura cautelare in carcere in quanto il 50enne era stato già condannato in via definitiva dal Tribunale di Palermo per violenze compiute nei confronti della sua ex moglie, di origine siciliana e stava scontando la pena a Paola, in regime di arresti domiciliari.