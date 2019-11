Circola con il cronotachigrafo mal funzionante, fermato oppone resistenza e viene arrestato

La Polstrada lo ha fermato sulla 106. Il camionista di 49 anni avrebbe opposto resistenza aggredendo gli agenti della Polstrada ed è stato arrestato

CORIGLIANO ROSSANO – L’uomo è stato fermato nell’ambito dei controlli degli uomini della Polizia Stradale di Corigliano-Rossano, guidati dal Comandante Giovanni Matalone sulla strada statale 106, in questo periodo particolarmente interessata dagli spostamenti di numerosi mezzi commerciali impegnati nel trasporto di agrumi verso il Nord Italia. Veicoli che, ricorda il comandante Matalone, seguono una disciplina ad hoc e devono essere obbligatoriamente muniti di dispositivi di sicurezza individuale contro gli infortuni dei lavoratori, ovvero cronotachigrafo analogici e digitali che ne permettono di verificare le ore di guida ed i tempi di percorrenze, al fine di tutelare gli autisti dipendenti e gli altri utenti della strada.

Gli uomini della Stradale di Rossano hanno fermato ieri in località Bruscate sulla Ss 106 nei pressi di Sibari, un camionista. Durante il controllo gli agenti si sono accorti del malfunzionamento del cronotachigrafo, ignorato dal conducente, G. G. 49 anni, residente a San Demetrio Corone il quale al fine di eludere gli obblighi imposti dal codice della strada una volta vistosi scoperto avrebbe iniziato ad inveire contro gli agenti, per poi aggredirli violentemente con calci e pugni in viso e nello stomaco. Solo il tempestivo arrivo di un ulteriore Pattuglia della Stradale di Rossano è riuscita a placare la reazione del 49enne che è stato sottoposto a perquisizione personale e tratto in arresto per i reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, nonché sanzionato al codice della strada per le infrazioni inerenti il cronotachigrafo. Informato il Pm di turno della locale Procura della Repubblica, i poliziotti nel frattempo sono stati medicati presso il nosocomio di Rossano.