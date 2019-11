Cariati, maestre violente. Il sindaco: “tristezza e sdegno, ai bimbi l’affetto di tutti”

Il sindaco di Cariati con una nota esprime a nome suo e di tutta l’amministrazione comunale sdegno e tristezza profonda per quanto accaduto, sottolineando anche l’affetto e l’amore di tutta la comunità nei confronti dei bambini. Poi un monito “restare uniti ma evitare ogni forma di strumentalizzazione e ogni istinto di odio”

CARIARTI (CS) “Se c’è un sentimento autentico e silenzioso che, in questi momenti, sta unendo per davvero tutta la nostra comunità è quello del dispiacere, profondo, per quanto emerso dalle recenti inchieste giudiziarie sui maltrattamenti registrati in un asilo cittadino. Ad esso, tuttavia, si unisce un altro sentimento, forse ancora più diffuso del primo: quello dell’affetto e dell’amore che ognuno di noi vorrebbe far arrivare a tutti i bambini di quell’asilo vittime indifese ed innocenti“.

È quanto dichiara il Sindaco Filomena Greco esprimendo a nome suo personale e dell’Amministrazione Comunale tristezza e sdegno per quelle immagini di violenza, ancor più grave perché destinata a bambini, che hanno purtroppo fatto il giro dei media nazionali e che di fatto ci hanno obbligato a sentirci in qualche modo tutti corresponsabili e chiamati a riflettere, a reagire ed a pregare. Per le vittime. Ma anche per quanti hanno sbagliato, nella consapevolezza – sottolinea la Greco – che dietro l’errore c’è sempre un errante”.

“Non serve a nessuno in nessun momento – prosegue il primo cittadino – e tanto meno quando si verificano questi momenti di oscuramento della ragione e del senso di umanità ricercare motivi, per quanto fondati e legittimi, per dividersi in buoni e cattivi. Evitare ogni forma di strumentalizzazione, ogni istinto di odio ed ogni voce scomposta, soprattutto in queste occasioni, non soltanto può servire a condividere riflessioni a bassa voce ma aiuta quanti hanno sofferto e stanno soffrendo, come le famiglie dei bambini coinvolti alle quali va tutta la nostra vicinanza, a superare amarezza, rabbia e dolore. L’imperativo di tutti – conclude la Greco – deve essere soltanto quello di contribuire, dal basso, a diffondere ed a rafforzare gli anticorpi socio-culturali necessari alla difesa, quotidiana, dei diritti di tutti, in modo particolare di quelli dell’infanzia”.