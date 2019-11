Shock a Cariati, le violenze inaudite delle maestre arrivate a calpestare i bimbi a terra

Gli inquirenti raccontano di episodi di violenza sistematica e quotidiana di una gravità inaudita. I bambini, una ventina, venivano trascinati, spinti, picchiati e presi per i capelli. Alcuni piccoli colpiti alla testa con dei corpi contundenti

CARIATI (CS) – Una delle scene che ha lasciato attoniti gli inquirenti è stata quella, in due occasioni, in cui le maestre, approfittando del fatto che due bambini erano sdraiati a terra, sarebbero letteralmente salite sulle gambe dei piccoli. Scene raccapriccianti: le due insegnanti strattonavano i bambini, tiravano loro i capelli, li trascinavano, li spintonavano, li picchiavano e, addirittura, gli salivano addosso quando erano per terra. Tutte violenze documentate dai Carabinieri che hanno arrestato stamattina le due maestre di un asilo di Cariati. Le indagini sono state avviate alla fine dello scorso mese di ottobre a seguito di alcune segnalazioni anonime giunte all’Arma. Gli inquirenti hanno documentato una serie di maltrattamenti di natura fisica e psicologica compiuti dalle due insegnanti nei confronti dei bambini, di età compresa tra i due e i cinque anni, loro affidati.

Cinquanta episodi in meno di un mese

Dalle immagini e dalle conversazioni captate attraverso le videocamere installate nell’aula, sono emerse le violenze nei confronti dei bambini, una ventina, che frequentano l’asilo. Oltre cinquanta in meno di un mese. Le due donne sono state immortalate mentre compiono atti di violenza fisica. In due occasioni, le maestre, approfittando del fatto che due bambini erano sdraiati a terra, sarebbero letteralmente salite sulle gambe dei piccoli.

Colpiti in testa e minacciati di morte

E ancora colpi alla testa, anche usando corpi contundenti. Poi c’erano i rimproveri immotivati, spesso accompagnati da ingiurie e minacce, anche di morte, nonché comportamenti oppressivi ed umilianti nei confronti dei bambini. Il ricorso alla violenza era, secondo gli inquirenti, sistematico e quotidiano, tanto che le piccole vittime, vedendo avvicinarsi le insegnanti, si coprivano il volto intimoriti, temendo le percosse

Nel corso delle attività di notifica del provvedimento, i militari della stazione di Cariati hanno effettuato anche un accesso ispettivo unitamente ai loro colleghi del Nas e del Nil di Cosenza, riscontrando una serie di irregolarità. All’interno dell’asilo c’erano cibi e bevande scaduti o congelati senza mezzi idonei. Una delle due collaboratrici è risultata irregolare poiché non assunta. I militari dell’Arma hanno riscontrato anche la mancanza di documentazione necessaria per svolgere attività lavorative con i minorenni e la mancanza di certificazione sanitari. Sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 23.600 euro e la struttura è stata sequestrata. Le indagini continueranno per verificare eventuali ulteriori responsabilità, anche alla luce del fatto che sino a questo momento nessuna denuncia è stata presentata alle forze dell’ordine. Le due donne, al termine delle formalità di rito, sono state trasferite nelle rispettive abitazioni agli arresti domiciliari.

Bimbi maltrattati, Marziale: “La mano dello Stato è troppo leggera”

“Percosse indicibili e documentate non bastano a portare in carcere i responsabili. È troppo leggera la mano dello Stato, che concede il lusso degli arresti domiciliari a gente che si macchia di reati gravissimi come inermi bambini piuttosto che chiuderli in carcere e dimenticare la chiave”. Lo afferma il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, in relazione all’arresto delle due maestre a Cariati.

“Tra qualche giorno – aggiunge – anche in Italia le istituzioni celebreranno la giornata della Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e faranno a gara per dire che l’Italia ha molte leggi a tutela dei minori, che è uno dei paesi più avanzati del mondo occidentale. Chissà se qualcuno avrà il coraggio di dire che l’Italia dovrebbe solo vergognarsi”.