Primo posto per Damiano e Valentino Rizzo della Pasticceria San Francesco di Spezzano della Sila al concorso a Bari per il “Miglior Panettone d’Italia”. Il premio assegnato dalla giuria popolare

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – La professionalità, la passione e l’amore per il lavoro portano a grandi risultati. In più ci sono le materie prime rigorosamente di qualità. I fratelli Damiano e Valentino Rizzo sono i vincitori della terza edizione di “Mastro Panettone”, il concorso organizzato da Goloasi.it che premia i panettoni artigianale più buoni dell’anno, e sono stati premiati in occasione di “Mastro Panettone in Festa”, appuntamento dedicato al dolce di Natale per eccellenza svoltosi il 10 e l’11 novembre scorsi all’Hotel Excelsior di Bar.

La provincia di Cosenza dunque protagonista con il “Miglior panettone artigianale tradizionale” premiato dalla giuria popolare; riconoscimento assegnato alla pasticceria ‘San Francesco’ di Spezzano della Sila su 20 panettoni finalisti per la categoria e altri 20, per quella “Miglior panettone artigianale creativo al cioccolato”.

Difficile la valutazione per la giuria che ha dovuto osservare alcuni canoni fondamentali nella preparazione: il rispetto del disciplinare, creatività (per quello al cioccolato), peso, qualità degli ingredienti, gusto, forma, sofficità, profumo, alveolatura, taglio e cottura.

Ma a spopolare è stato proprio il loro panettone, morbido, soffice, gustoso, preparato con ingredienti rigorosamente di prima qualità. A raccontare ai microfoni di RLB questa esperienza, ma anche l’impegno e i sacrifici che hanno portato al riconoscimento, è Valentino Rizzo

