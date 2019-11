Rogliano, gli trovano marijuana in casa. Giovane coppia finisce in manette

I carabinieri di Rogliano hanno arrestato ieri una giovane coppia del posto per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata alla vendita al dettaglio. In casa i militari hanno trovato 260 grammi di marijuana

ROGLIANO (CS) – I Carabinieri di Rogliano hanno dato avvio nelle ultime settimane ad una serie di controlli di mirati al contrasto ed alla repressione dei reati in materia di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Proprio nell’ambito di tale attività sabato sera i carabinieri hanno individuato i due giovani, lui 26enne con piccoli precedenti, lei 27enne incensurata, entrambi di Rogliano. Coadiuvati dai colleghi della radiomobile e dai carabinieri della stazione di Parenti, hanno atteso le prime luci di domenica mattina per bussare alla porta della loro abitazione, ubicata nel centro storico cittadino.

Sin da subito l’atteggiamento tenuto dai due giovani, colti totalmente di sorpresa, ha confermato i sospetti dei militari: con evidente fare nervoso, mentre la ragazza cercava di trattenere i carabinieri sulla porta di casa, con un ultimo maldestro tentativo il ragazzo ha provato ad occultare un sacco di plastica contenente la maggior parte della sostanza stupefacente in un capanno per gli attrezzi nel cortile retrostante all’abitazione. Il gesto è stato però notato dagli altri militari presenti sul retro dell’edificio. I due giovani si sono allora dovuti arrendere all’evidenza: nella loro abitazione sono stati rinvenuti, occultati in diversi luoghi, tra cui una pochette della ragazza, una consistente quantità di marijuana, complessivamente circa 260 gr., oltre a materiale utile al confezionamento in dosi. Posto sotto sequestro tutto il materiale, i due giovani sono stati condotti nella caserma di Via Eugenio Altomare e tratti in arresto. Nella mattinata di oggi, a seguito dell’udienza direttissima tenutasi presso il tribunale di Cosenza, l’arresto delle due persone è stato convalidato.