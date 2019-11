FOTO – Nuova frana sul sentiero naturalistico che porta all’Arcomagno

La denuncia, con le foto del sentiero sul quale sono caduti alcuni massi ed interessato da una frana già ad agosto, è stata nuovamente pubblicata dall’associazione Italia Nostra che ha allertato il Comune e le forze dell’ordine

SAN NICOLA ARCELLA (CS) – “Lungo il sentiero naturalistico che dalla località Scogli Caduti porta all’Arcomagno, di recente interessato da lavori di riduzione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza, si è verificata una nuova ampia frana con caduta di massi che hanno investito il percorso”.

Lo scrive sulla sua pagina Facebook l’associazione Italia Nostra – Sezione Alto Tirreno Cosentino “questa Associazione, nel chiedere se i lavori di recente conclusi hanno interessato il costone a monte della frana e se si intendono effettuare verifiche e sopralluoghi anche in relazione ai lavori effettuati per capire le cause di quanto avvenuto a tutela della Pubblica Amministrazione, fa presente che malgrado l’evidente grave pericolo per la incolumità delle persone l’accesso al sentiero è libero non riscontrandosi chiusure. Considerato che per tutto l’arco dell’anno l’Arcomagno attrae visitatori che incamminandosi lungo il sentiero potrebbero correre serissimi rischi, questa Associazione fa appello al senso di responsabilità dei responsabili perché adottino interventi e misure veramente efficaci per impedire eventuali gravi prevedibili incidenti. Italia Nostra ha già interessato alla questione il Comune di San Nicola Arcella ed le Forze dell’Ordine”.