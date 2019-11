Comunali: Papasso è sindaco a Cassano per la terza volta. A Lamezia il ballottaggio

Vince sull’avversario Lombardi ed è sindaco di Cassano allo Ionio per la terza volta Gianni Papasso

COSENZA – Gianni Papasso torna ad amministrare Cassano allo Ionio e batte il suo avversario alle elezioni comunali Francesco Lombardi. Nel Comune sciolto due anni fa per infiltrazioni della criminalità i cittadini hanno scelto ancora una volta Papasso. Alle elezioni comunali di Cassano allo Jonio alle ore 23 hanno votato 9.742 pari al 59,12%. Si andrà al ballottaggio, il prossimo 24 novembre per scegliere il nuovo sindaco di Lamezia Terme tra l’ex primo cittadino Paolo Mascaro con il 37,2% dei consensi e Ruggero Pegna con il 25,2%.

A Marina di Gioiosa Ionica è stato eletto sindaco Giuseppe “Geppo” Femia che con il 70% dei voti ha battto lo sfidante Giuseppe Belcastro. A Petronà, in provincia di Catanzaro, diventa primo cittadino Vincenzo Bianco che si è imposto sull’avversario Vincenzo Mazzei. A Brancaleone, nel reggino, l’unico candidato Silvestro Garoffolo non ha raggiunto il quorum del 50,01% dei voti. Infine a Cropani in provincia di Catanzaro, Raffaele Mercurio è il nuovo sindaco che ha battuto al voto il candidato Luigi Le Pera.

Notizia in aggiornamento