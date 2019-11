Maltempo sulla costa tirrenica cosentina, i primi danni

Dichiarata inagibile una palazzina a Fuscaldo e chiuso il sottopasso della SS18 località Coreca direzione Nord

TIRRENO COSENTINO – Primi danni del maltempo sulle coste calabresi. Nelle scorse ore una violenta mareggiata si è abbattuta sulla costa tirrenica cosentina, provocando notevoli disagi. Una palazzina di via Messinette a Fuscalfo, è stata dichiarata inagibile e sequestrata perché a rischio crollo, perché le fondamenta dell’immobile sono state compromesse dalla forza del mare. Nella palazzina risiedeva una famiglia composta da cinque persone che è stata evacuata. Gli altri appartamneti sono utilizzati come residenze estive. Sul posto sono giunti Vigili Urbani, Ufficio tecnico e Capitaneria di Porto.

A causa del maltempo, il sindaco di Amantea Mario Pizzino, ha provveduto alla chiusura del sottopasso SS18 località Coreca direzione Nord, con divieto assoluto di transito veicolare e pedonale fino alla messa in sicurezza.

“Subito dopo il sopralluogo del Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale ing. Stellato – è specificato in una nota diffusa dal Comune – e degli operatori del Comando di Polizia Municipale per la valutazione della pericolosità riguardante la percorrenza della strada statale per la caduta di materiale dalla sovrastante collina si è demandato, infatti, la chiusura all’ufficio tecnico manutentivo nelle modalità disposte dal Comando Polizia Municipale. La messa in sicurezza urgente prevederà un intervento conservativo della parte collinare con un sistema di pulitura e di ingabbiatura tramite ditta specializzata oltre alla pulizia della sede stradale dai detriti caduti. Il problema del dissesto idrogeologico diventa sempre più importante per gli enti locali che devono fronteggiare tali processi morfologici aventi un’azione fortemente distruttiva e quindi di pericolosità per la pubblica incolumità con notevole nocumento anche per le casse comunali, sempre più asfittiche. Si procederà a tal uopo ad interessare la regione Calabria per l’ottenimento di fondi ad hoc per il consolidamento di versanti a rischio di smottamenti e frane, come il caso in esame. Contestualmente si e’ concordato con l’ufficio tecnico garantire gli ulteriori lavori di carattere strutturale sul reticolo idrografico minore quali fossi e canali su tutto il territorio amanteano ed in particolare nella zona Piani Insediamenti Produttivi e zone periferiche, oltre ad eventuali opere di regimazione idraulico-forestale come muretti, briglie e terrazzamenti; infine a pianificare tutte quelle canalizzazioni e pozzetti per il drenaggio delle acque superficiali anche nel centro cittadino. Tale progettualità, se opportunamente finanziata anche dalla Regione, dovrà garantire e prevenire eventuali fenomeni di dissesto idro-geologico dovuti a maltempo e avversità climatiche molto forti ed imprevedibili”.