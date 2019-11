“Le Aquile Onlus” per “Io non rischio”, campagna sulle buone pratiche di protezione civile

Replica della campagna nazionale “Io non rischio” per le buone pratiche di protezione civile domani a Longobardi

LONGOBARDI (CS) – L’Associazione di Volontariato Le Aquile Onlus di Cosenza con il Patrocinio del Comune di Longobardi allestirà domani un punto informativo per la replica della Campagna “Io Non Rischio” che ha l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare ulteriormente i propri concittadini sul rischio sismico e sui comportamenti da adottare prima, durante e dopo uno specifico evento calamitoso.

I volontari di Protezione Civile saranno nei pressi del Hotel Gaudio Via Marina, a Longobardi, domani, domenica 10 novembre dalle ore 10 alle ore 18. “Io non rischio” è una campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico ed è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas-Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Reluis-Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica. Sul sito della campagna, iononrischio.it, è possibile consultare i materiali informativi su cosa sapere e cosa fare prima, durante e dopo un terremoto, un maremoto o un’alluvione