Schianto tra auto e camion sulla A2 vicino Rogliano, muore una 34enne. Autostrada chiusa

Incidente mortale sull’autostrada A2 del mediterraneo tra Altilia Grimaldi e Rogliano in un tratto dove si viaggia su una sola corsia a causa dei lavori. La vittime è una 34enne di Soveria Mannelli. Predisposta la chiusura dell’autostrada in entrambe le direzioni

.

ROGLIANO (CS) – Un terribile incidente stradale si è verificato intorno alle 21:30 sull’Autostrada A2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Rogliano e Altilia Grimaldi, al Km 285 nei pressi della galleria Balzatelle, in un tratto di autostrada dove la circolazione è a doppio senso su una sola carreggiata per i lavori in corso. Secondo una primissima ricostruzione ci sarebbe stato un violentissimo impatto tra una Fiat 500 guidata da una giovane e un mezzo pesante. A perdere la vittima la conducente dell’auto, T.C 34 anni di Soveria Mannelli. Sul posto sono immediatamente arrivati i sanitari con un’ambulanza del 118, la polizia stradale, i vigili del fuoco e personale dell’Anas. Al momento è stata predisposta la chiusura dell’autostrada A2 in entrambe le direzioni con uscita obbligatoria in direzione sud allo svincolo di Rogliano e in direzione nord allo svincolo di Altilia Grimaldi.