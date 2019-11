Due incidenti sulla Statale 107 sul Tirreno e in Sila. Sbanda con l’auto e si cappotta

Due incidenti questa mattina sulla Statale 107. Il primo nell’ultima galleria in direzione Paola. Il secondo poco dopo l’ora di pranzo in Sila, tra i Comuni di Castelsilano e Cerenzia

.

COSENZA – Due incidenti stradali hanno caratterizzato la mattinata sulla Strada Statale 107 Silana – Crotonese ed hanno provocato forti rallentamenti alla circolazione stradale e tre feriti per fortuna non gravi. Un primo incidente è accaduto intorno alle 13:30, all’interno della galleria “Guardiola” l’ultima poco prima di arrivare a Paola. Un auto è andata a sbattere contro la parete del tunnel. Dalle prime informazioni ci sarebbero solo tre feriti lievi trasportati all’ospedale di Paola.

Il secondo incidente è avvenuto sempre sulla Statale 107 poco dopo l’ora di pranzo in Sila, tra i comuni di Castelsilano e Cerenzia. Una Fiat Punto di colore grigio, per cause in corso di accertamento, sarebbe prima sbandata e poi, dopo aver urtato contro il muro di contenimento della carreggiata, si è cappottata finendo ad un lato della carreggiata. Il conducente è rimasto ferito. Sul posto i sanitari del 118 e personale dell’Anas per la gestione del traffico e la rimozione dell’auto dalla strada resa viscida dalla pioggia che cade dalla mattina.

