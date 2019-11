Cassano: in auto con 60 grammi di cocaina e 1.500 euro in contanti, arrestato

I carabinieri lo hanno fermato mentre era in auto. Nella vettura sono stati scoperti 60 grammi di cocaina 1.500 euro in banconote di piccolo taglio

CASSANO ALLO IONIO (CS) – Un uomo di 49 anni, C.S., è stato arrestato dai carabinieri a Cassano con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I militari lo hanno fermato per un controllo sulla Provinciale, all’altezza del bivio di Garda mentre era a bordo di una Ford Fiesta e sfrecciava ad alta velocità in direzione del centro di Cassano. Nel corso del controllo i carabinieri hanno notato un certo nervosismo e agitazione nel 49enne e così hanno deciso di procedere ad una perquisizione personale e della vettura. La droga è stata trovata nelle tasche dei pantaloni dell’uomo ed in particolare due involucri termosigillati contenenti oltre 60 grammi di cocaina purissima e anche 1.500 euro in contanti.