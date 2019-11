Confermato l’ergastolo per Galizia, accusato dell’assassinio di due donne a San Lorenzo del Vallo

In secondo grado i giudici confermano la condanna all’ergastolo per Luigi Galizia, il presunto assassino di Edda Costabile ed Ida Attanasio

CATANZARO – Confermata in secondo grado la condanna all’ergastolo dalla Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro per Luigi Galizia, il presunto assassino di Edda Costabile ed Ida Attanasio. Galizia, secondo gli inquirenti, il 30 ottobre del 2016 ha ucciso le due donne all’interno del cimitero presumibilmente per vendetta visto che il figlio delle due vittime qualche mese prima avrebbe ucciso Damiano Galizia, fratello di Luigi al termine di una lite in una villetta di Arcavacata a Rende. Delitto per il quale l’uomo sta scontando una pena di 30 anni di carcere.