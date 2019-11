Vìola daspo e tenta di sradicare un palo, arrestato tifoso di Scalea

Arrestato un pregiudicato 51enne di Scalea, responsabile di avere violato il provvedimento del DASPO cui era sottoposto

SCALEA (CS) – Nel pomeriggio di domenica scorsa i carabinieri hanno arrestato un pregiudicato 51enne di Scalea, responsabile di avere violato il provvedimento del DASPO cui era sottoposto. In particolare all’uomo era impedito l’accesso, su tutto il territorio nazionale, nei luoghi dove si svolgono manifestazioni calcistiche di tutti i campionati della F.I.G.C., comprese le partite amichevoli e quelle disputate dalla nazionale italiana, per un periodo di 2 anni, efficacia del provvedimento estesa anche negli spazi adiacenti alle medesime strutture sportive. L’uomo, durante la partita di calcio tra la U.S.D. Scalea 1912 e il Bocale Calcio Admo, valevole per il campionato regionale di eccellenza, tenutasi presso lo stadio comunale di Scalea “Domenico Longobucco”, sul finire del secondo tempo della partita, si è reso responsabile di una condotta antisportiva tentando di accedere all’interno dell’impianto sportivo mediante l’apertura del cancello riservato ai giocatori ed alla dirigenza dello Scalea Calcio. Inoltre, mentre i carabinieri lo allontanavano dallo stadio, il 51enne ha cercato di sradicare un palo della segnaletica stradale posto nelle immediate vicinanze del campo sportivo. Per il pregiudicato 51enne è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria tutti i giorni della settimana.