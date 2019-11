Perseguitava e pedinava da mesi l’ex moglie. Arrestato stalker 41enne

Avrebbe pedinato la sua ex moglie dal posto di lavoro fino alla propria abitazione, arrivando a frantumare con un arnese in ferro la porta d’ingresso. L’uomo arrestato ieri dai carabinieri di Praia a Mare

TORTORA (CS) – Nella tarda serata di ieri i carabinieri di Praia a Mare hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Paola su richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di un 41enne di Tortora. L’uomo, nonostante nel recente passato sia stato sottoposto alla misura cautelare della detenzione in carcere per i medesimi fatti, ha continuato nella sua condotta molesta ai danni della ex compagna sin dal luglio 2019. Lo stesso, infatti, avrebbe pedinato l’ex moglie dal posto di lavoro fino alla propria abitazione, frantumando, con un arnese in ferro, la porta d’ingresso, per poi fuggire all’arrivo dei Carabinieri intervenuti su richiesta della donna. Rintracciato dai militari operanti presso la sua abitazione di Tortora, l’uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Paola.