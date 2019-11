Paterno Calabro, inaugurata la nuova scuola a misura di bambino e antisismica

Inaugurato il nuovo istituto scolastico “Mangone Grimaldi” oggetto di adeguamento sismico e ristrutturato con un finanziamento regionale. Una struttura che ospita i bambini dalle scuole materne sino alle scuole medie. Oliverio: “messe in sicurezza già 700 scuole. Presto un nuovo bando”

PATERNO CALABRO (CS) – Una scuola a misura di bambino e soprattutto antisismica, la struttura ospita i bambini dalle scuole materne sino alle scuole medie, un lavoro fortemente voluto dall’amministrazione comunale per permettere ai bambini di usufruire di un luogo chiuso funzionale e per più tempo. La scuola è di tutti i bambini, qui si formeranno e cresceranno; presenti insieme all’amministrazione guidata dal sindaco Dottssa Lucia Papaianni la Dirigente scolastica Dottssa Mariella Chiappetta, il Presidente della Regione Mario Oliverio, il correttore del Santuario Padre Antonio Bottino che ha benedetto la struttura, tutti i tecnici e la ditta che hanno effettuato i lavori. I bambini hanno presenziato l’evento con un canto per la Nuova scuola. Il sindaco Dottssa Lucia Papaianni ha regalato ad ogni bambino una borraccia per l acqua così da evitare il consumo di plastica.

Oliverio “già messi in sicurezza 700 plessi scolastici. presto nuovo bando”

“Aver voluto investire in questa struttura è stata una scelta- ha affermato il presidente della Regione in un breve intervento – Abbiamo accolto la proposta venuta dal Sindaco, questa volta come altre con tantissimi sindaci della Calabria. Una scelta precisa, perché i comuni, specialmente quelli più piccoli, operano in una situazione difficile, hanno bilanci che sono assolutamente insufficienti rispetto ai bisogni delle comunità. La nostra è una regione esposta al rischio sismico. Appena insediato – ha continuato Oliverio – abbiamo scelto di investire per mettere in sicurezza gli edifici scolastici. Abbiamo già realizzato importanti risultati: ne sono stati già finanziati 750 e questo di Paterno è tra quelli. È in corso proprio in questi giorni la pubblicazione di un nuovo bando per coprire il resto, perché il nostro obiettivo entro i prossimi tre anni, è quello di mettere in sicurezza tutti gli edifici scolastici della Calabria. Nemmeno uno deve rimanere insicuro e a rischio, perché le scuole sono i luoghi dove i nostri figli, uscendo ogni mattina dalle proprie case, vanno a formarsi. Non possiamo avere una situazione nella quale sappiamo che vanno in un luogo a rischio e in una condizione di pericolo”.

“Le risorse non sono andate sprecate. Oggi – ha detto Oliverio – per la prima volta nel programma 2014-2020, la Calabria ha avuto il premio di 143 milioni di euro della commissione europea per aver speso le risorse nei tempi da questa stabiliti. Quella spesa è qui, in questa scuola, come nelle altre 750 e in molte altre opere che sono partite nella nostra regione. Non è vero che siamo una terra destinata all’abbandono – ha concluso- anche in Calabria si può fare, si può dimostrare che si spendono le risorse e si spendono bene. Le risorse si spendono per realizzare scuole sicure, servizi avanzati, una nuova condizione per i nostri giovani, le nostre ragazze, e per noi stessi”.