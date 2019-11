Ritrovato il pensionato scomparso a Mirto. Sta bene

L’appello era rimbalzato sui social e sono state ore di apprensione per il signor Domenico Mazza che si era allontanato ieri pomeriggio da Mirto Crosia

CROSIA (CS) – Si era allontanato ieri pomeriggio intorno alle 15, dalla sua abitazione in via Colonia, nel quartiere Sorrenti in zona Trionto e non era più rientrato a casa. I familiari ed in particolare il figlio Luigi, avevano lanciato l’allarme e sul posto hanno subito avviato le ricerche i carabinieri, i vigili del fuoco e i cani molecolari della Guardia di Finanza L’uomo indossava al momento del suo ultimo avvistamento un maglione e un pantalone blu. Sono state ore di apprensione per le sorti dell’anziano affetto da demenza senile ma per fortuna nel pomeriggio la svolta positiva. L’uomo è stato trovato sulla statale 106, sempre nel territorio della Valle del Trionto a pochi chilometri da dove era scomparso. L’anziano è apparso stanco ma in buone condizioni di salute. Per accertamenti è stato portato in ospedale.