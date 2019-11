4 Novembre, educare alla pace e alla solidarietà

Domani, 4 novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata Nazionale delle Forze Armate, un appuntamento importante per condividere la memoria che la Storia ci ha consegnato.

TERRANOVA DA SIBARI (CS) – «La distanza fisica dai conflitti e dalle grandi crisi politiche ed umanitarie del mondo non devono impedire alle istituzioni e al mondo della Scuola di educare le nuove generazioni alla pace e alla solidarietà e di incentivare all’appropriazione di un maggiore senso civico e di appartenenza. Riconosciamo nella data del 4 Novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata Nazionale delle Forze Armate, un appuntamento importante per condividere la memoria che la Storia ci ha consegnato». È quanto dichiara il vicesindaco di Terranova da Sibari, Massimiliano Smiriglia invitando, insieme al Sindaco Luigi Lirangi, a partecipare alla serie di momenti previsti per la ricorrenza nazionale di domani, lunedì 4 novembre, che avranno inizio alle ore 10,30 con la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa del Purgatorio.

Il rituale della posa della Corona di fiori ai piedi del Monumento ai Caduti si rinnoverà alle Ore 11,30. La Sala Convegni a Palazzo De Rosis ospiterà, alle Ore 12 la serie di interventi istituzionali. All’evento parteciperanno anche le comunità scolastiche.