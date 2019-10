I carabinieri hanno anche sequestrato mezzo chilo di eroina. I due fratelli, di 50 e 52 anni, titolari di un’azienda agricola, sono stati portati nel carcere di Castrovillari

CASSANO ALLO IONIO – I Carabinieri di Corigliano Calabro E militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria hanno arrestato due fratelli cassanesi con l’accusa di detenzione d’ingenti quantitativi di eroina. I militari di Cassano all’Ionio da tempo impegnati insieme ai Carabinieri dello Squadrone Cacciatori di Vibo Valentia stavano compiendo, alle prime luci della mattinata, una mirata attivitĂ di osservazione e perquisizioni di casolari di campagna della zona, quando hanno notato movimenti sospetti in un terreno agricolo in contrada Caccianova di Cassano.

Tenuto conto dei precedenti specifici dei titolari dell’azienda agricola i Carabinieri hanno deciso di entrare all’interno del magazzino e qui hanno scoperto un vero e proprio laboratorio di divisione e di confezionamento dell’eroina: un bilancino di precisione per la pesatura, diverso materiale per il confezionamento, un coltello intriso di sostanza stupefacente unitamente ad un martello utilizzati per il taglio della sostanza, nonché diverse confezioni in plastica contenenti vari quantitativi di eroina per un peso complessivo di oltre 250 grammi.

Contemporaneamente un’altra squadra di Carabinieri ha bloccato all’esterno il secondo fratello, sorprendendolo mentre era intento a scavare con una zappa una buca. Sotto la terra, aveva tentato di nascondere un barattolo sigillato con all’interno altri 250 grammi di eroina.

Il laboratorio della droga videsorvegliato

Infine i militari hanno accertato che l’intero casolare di campagna che “ospitava” il laboratorio artigianale dell’eroina, era videosorvegliato da una pluralitĂ di telecamere installate dai due fratelli, probabilmente per controllare eventuali accesi indesiderati durante le loro attivitĂ illecite e per questo motivo è stato sequestrato l’intero DVR. Tutto il materiale e gli oltre 500 grammi di eroina purissima rinvenuti è stato sottoposto a sequestro penale.

I due fratelli, identificati in P.D. 52enne di Corigliano Calabro ma residente a Cassano e in P.A. 50enne cassanese sono stati, d’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta da Eugenio Facciolla, arrestati per detenzione di ingenti quantitativi di eroina e tradotti presso la Casa Circondariale di Castrovillari a disposizione dell’Autorità giudiziaria.