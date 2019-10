I familiari, gli amici e conoscenti di Luigi Fumarola chiedono sia fatta giustizia per la morte del 25enne scomparso a luglio da Bisignano e ritrovato senza vita dopo oltre un mese. Domani pomeriggio i funerali del giovane e lutto cittadino, questa sera invece una marcia silenziosa per le vie del paese

.

BISIGNANO (CS) – Sono servite le analisi del DNA arrivate due giorni fa per confermare che il corpo senza vita ritrovato il 19 agosto in una zona di campagna tra Moccone e Serricella, in evidente stato di decomposizione, è quello del 25enne Luigi Fumarola scomparso da Bisignano a luglio e probabilmente ucciso dopo pochi giorni. Oggi i resti del giovane torneranno in paese e domani si svolgeranno i funerali. Il Sindaco tutta l’Amministrazione comunale si è stretta attorno alla famiglia e ai parenti. Il Sindaco, inoltre, considerate le tragiche modalitĂ del decesso del giovane e il sentimento di costernazione che ne è derivato nella comunitĂ bisignanese, ha proclamato il lutto cittadino per domani , dalle ore 11.00 (ora di inizio del corteo funebre) fino al termine del funerale che comincerĂ alle ore 15.30.

Marcia silenziosa per chiedere veritĂ

Nel frattempo i familiari di Luigi hanno organizzato per oggi una marcia silenziosa che muoverĂ dall’abitazione della mamma di Luigi, in via Principe Piemonte alle 19.30, attraverserĂ il centro storico del paese e si concluderĂ presso la chiesetta della Madonna di Costantinopoli. “Questa è la nostra risposta alla violenza di chi ha voluto portare la nostra famiglia e la nostra comunitĂ in un mondo buio e oscuro – scrivono i familiari – chiediamo che venga fatta giustizia per Luigi. Non c’è un posto sbagliato, non c’è un momento sbagliato, semplicemente perchĂ© non esiste un luogo sbagliato per una vittima innocente. Al posto sbagliato, al momento sbagliato ci sono sempre e comunque gli assassini, i mafiosi, i criminali”.