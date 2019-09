Una barca contro l’inquinamento sul Tirreno cosentino

Stazione sperimentale con a bordo gli ingegneri dell’UniversitĂ della Calabria

BELVEDERE MARITTIMO (CS) – La Provincia di Cosenza guidata dal Presidente Franco Iacucci, particolarmente sensibile alla salvaguardia dell’ambiente, ha deciso di partecipare attivamente allo sviluppo della Stazione Sperimentale Marina – Capo Tirone di Belvedere Marittimo, attraverso la concessione in comodato d’uso gratuito di un natante di proprietĂ dell’Ente della lunghezza di circa 6 metri dotato di due motori. La disponibilitĂ del natante permetterĂ di dare impulso alle attivitĂ scientifiche del gruppo di ricerca “Gestione Sostenibile delle Risorse Idriche” dell’UniversitĂ della Calabria, la cui responsabilitĂ scientifica è affidata al prof. Mario Maiolo. Il tutto si inquadra all’interno dell’Accordo Quadro tra il Comune di Belvedere Marittimo e il Dipartimento di Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica dell’UniversitĂ della Calabria per l’assistenza tecnica e scientifica e per l’elaborazione di studi e ricerche finalizzati alla istituzione e gestione della Stazione Sperimentale Marina – Capo Tirone. “Con la messa a disposizione del natante la Provincia sarĂ parte attiva nel programma di disinquinamento e di tutela dell’ecosistema marino. La ricerca scientifica finalizzata alla protezione dalle diverse forme di inquinamento che da troppo tempo interessano il tirreno cosentino riveste un ruolo importante e, pur nell’ambito delle ristrette competenze dell’Ente, desideriamo sostenere il progetto dell’Unical da sempre all’avanguardia in questo campo. Anzi, ci auguriamo che possa essere ampliato il raggio d’azione della ricerca e manifestiamo sin da ora la nostra disponibilitĂ a collaborare anche su altri territori della nostra Provincia” ha dichiarato Iacucci.