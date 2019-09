Alcolizzato, da anni picchiava e minacciava la madre rendendole la vita un inferno

All’ennesimo episodio di violenza verso la madre, minacciata con un coltellaccio da cucina, i carabinieri lo hanno arrestato in flagranza di reato mentre in preda all’ira stava distruggendo l’abitazione

CASSANO ALLO IONIO (CS) – Da anni subiva le continue minacce e le violenze da parte del figlio affetto da gravi problemi di alcolismo. Una vera e propria vita d’inferno che ieri notte ha avuto il suo epilogo con il fermo dell’uomo, un 40enne, arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro per maltrattamenti in famiglia e violazione della sorveglianza speciale . All’ennesima furente lite in atto presso l’abitazione, situata nella frazione Doria di Cassano all’Ionio, sono stati allertati da una telefonata i carabinieri della locale centrale operativa. Arrivati sul posto, i militari hanno trovato sull’uscio di casa la donna, tremante e spaventata, che subito si è messa a correre verso di loro per raccontargli l’ennesimo episodio di violenza subito.

Dentro l’abitazione, infatti, c’era il figlio in stato di forte agitazione psicofisica, visto che giornalmente fa abuso di alcool, che in preda all’ira stava distruggendo la casa. La donna ha raccontato ai carabinieri che poco prima era stata aggredita, in un primo momento verbalmente, per poi essere rincorsa con un coltellaccio da cucina e minacciata di morte. Alla vista dei militari il 40enne è uscito dall’abitazione tentando di scagliarsi nuovamente contro la madre dopo averla insultata. Ma il folle gesto è stato bloccato dai carabinieri che lo hanno immobilizzato.

Entrati all’interno della casa, i militari hanno trovato a terra il grosso coltello seghettato utilizzato dal figlio per minacciare la madre, che è stato sottoposto a sequestro penale e tutti i locali dell’abitazione messi a soqquadro. La donna, dopo essere stata visitata dalla guardia medica, ha denunciato il figlio dichiarando che gli episodi di violenza nei suoi confronti andavano avanti da alcuni anni, probabilmente causati dalla dipendenza dell’alcool da parte del figlio, mentre B.L., 40enne del posto, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale dallo scorso anno, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e violazione della misura di prevenzione personale. D’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, coordinata dal Dottor Eugenio Facciolla, è stato tradotto presso la Casa Circondariale del comprensorio a disposizione dell’AutoritĂ Giudiziaria.