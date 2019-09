Mottafollone, armati di mazza tentano rapina all’ufficio postale. Messi in fuga dai carabinieri

Tentativo di rapina all’ufficio postale del piccolo centro nella Valle Dell’Esaro. Colpo sventato dall’immediato intervento dei carabinieri allertati dal dirigente presente che ha azionato l’allarme

.

MOTTAFOLLONE (CS) – Erano più o meno le 9:00 di ieri mattina quando due uomini, a bardo di una moto con il volto coperto da un casco e armati di una mazza, hanno provato a fare irruzione nell’ufficio postale, situato in via Fratelli Bandiera, nel quale erano presenti alcuni clienti, sopratutto anziani pronti a riscuotete le loro pensioni. In particolare, mentre uno dei due è rimasto in sella alla moto, il secondo malvivente ha iniziato a sfondare con la mazza il vetro blindato andato parzialmente in frantumi. Fortunatamente, all’interno dell’ufficio postale, il dirigente presente si è subito reso conto della pericolosa situazione ed ha immediatamente azionato l’allarme per avvisare la centrale operativa della Compagnia dei carabinieri di San Marco Argentano che a sua volta ha immediatamente allertato una pattuglia dalla stazione di San Sosti.

Nel giro di pochissimi minuti una pattuglia della radiomobile si è precipitata sul posto, raggiunta poi anche dal nucleo operativo. Udito il sopraggiungere delle sirene, i due malviventi hanno allora desistito dal compiere la loro azione criminale buttando la mazza e dandosi precipitosamente alla fuga dileguandosi. Sono ora in corso le indagini per risalire all’identità dei due soggetti.