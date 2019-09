Nuovo incidente sulla Statale 106 allo svincolo per Sibari. Nessun ferito grave

Nuovo scontro tra due auto sulla statale 106 allo svincolo per Sibari. Nessun ferito grave per fortuna, ma code e rallentamenti in entrambe le direzioni

SIBARI (CS) – Dopo quello di ieri mattina avvenuto nel territorio di Corigliano-Rossano in localitĂ Torricella, che ha provocato il grave ferimento di due persone, un nuovo incidente si è verificato sulla Statale 106 Jonica nel cosentino poco prima di pranzo allo svincolo per Sibari tra una Fiat Punto e un Suv Audi (foto associazione Basta Vittime sulla 106). Per causa ancora in corso di accertamento le due auto si sono scontrate tra loro, forse nel tentavo di una delle due di imboccare l’incrocio. Fortunatamente non si registrano feriti gravi anche se l’impatto è stato comunque violento, tanto da provocare l’apertura degli airbag. Sul posto agenti della polizia stradale per accertare le dinamiche del sinistro e veicolare il traffico che ha subito rallentamenti, i sanitari del 118 ed il soccorso stradale.