Comune di Cassano Jonio sciolto per mafia, si vota il 10 novembre

Dopo due anni di gestione commissariale il prefetto convoca i comizi e fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale

CASSANO ALLO JONIO (CS) – Sono state fissate per il 10 novembre prossimo le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Cassano allo Jonio, sciolto nel 2017 per presunti condizionamenti della criminalitĂ organizzata. In caso di ballottaggio, gli elettori si recheranno nuovamente alle urne il 24 novembre.

A fissare la data delle elezioni amministrative Ă© stato, con uno specifico decreto, il prefetto di Cosenza, Paola Galeone. Le candidature a sindaco e le liste dei consiglieri a loro collegate dovranno essere presentate entro le ore 12 del 12 ottobre.