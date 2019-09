San Giovanni in Fiore, via al servizio “svuota canile”. Cani rieducati per essere adottati

Parte da San Giovanni in Fiore il servizio “Svuota Canili” che permetterĂ di individuare una struttura dove personale idoneo si occuperĂ di rieducare i cani randagi ospiti del canile rifugio incentivandone l’adozione

.

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – La Giunta Municipale di San Giovanni in Fiore, attraverso un’apposita delibera, ha approvato l’attivazione del servizio “Svuota Canile” al fine di contenere e debellare l’annoso problema del fenomeno del randagismo nell’intero territorio cittadino. Attraverso tale servizio i cani ospiti del canile rifugio saranno portati presso un’apposita struttura, che sarĂ individuata tramite evidenza pubblica, in cui personale idoneo rieducherĂ gli animali incentivandone l’adozione.

“Si tratta di un atto di grande civiltà  – ha affermato il sindaco Pino Belcastro – attraverso il quale si potranno raggiungere diversi obiettivi strategici. Con l’attivazione dello “Svuota Canili”, pratica consolidata ormai in diverse realtĂ del Paese, si contrasterĂ , in primis, in maniera efficace l’abbandono degli animali in strada, un fenomeno che nella nostra cittĂ ha assunto dimensioni rilevanti rappresentando un pericolo per l’incolumitĂ pubblica. Lo stato di abbandono, infatti, rende questi animali sempre piĂą “inselvatichiti”, con una permanente e complicata gestione della loro presenza, soprattutto dei cani che spesso si riuniscono in branchi e causano evidenti rischi per l’uomo. Ridurre e contrastare il fenomeno del randagismo, quindi, rappresenta anche e soprattutto la volontĂ di garantire una sempre maggiore sicurezza ai nostri concittadini. Al contempo i cani saranno curati e recuperati,migliorandone le condizioni di vita, che ne faciliterĂ l’adozione”.

“Con questo sevizio, inoltre – prosegue Belcastro – diminuendo i ricoveri presso il canile rifugio, si abbatteranno i costi che gravano sulla collettivitĂ e che equivalgono a centinai di migliaia di euro ogni anno. Sono soldi che mancano per altri servizi a tutti noi ed a cui abbiamo deciso di dare un taglio definitivo. Ritengo – conclude il primo cittadino di San Giovanni in Fiore – che tra le tante misure per contenere il fenomeno del randagismo, quella dello svuota canili sia tra le piĂą efficaci oggi esistenti. Prova ne sono le diverse realtĂ in cui il servizio è stato testato, dal Comune di Settimo San Pietro in Sardegna a quello di Bari e fino al Bergamasco, dove si sono raggiunti risultati importanti. Sono certo, pertanto, che con l’attuazione di questo nuovo servizio e con il sostegno della collettivitĂ tutta, si possa anche a San Giovanni in Fiore arginare e debellare definitivamente il grave fenomeno del randagismo”.