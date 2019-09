Corigliano, ennesimo schianto sulla 106. Diversi i feriti, alcuni in gravissime condizioni

L’incidente tra due auto sulla statale 106 in Contrada Torricella nel Comune di Corigliano Rossano. Alcuni feriti ricoverati in gravissime condizioni trasportati in ospedale con l’eliambulanza

CORIGLIANO – ROSSANO (CS) – L’ennesimo terribile schianto poco prima l’ora di pranzo sulla statale 106 jonica nel Comune di Corigliano-Rossano in contrada Torricelle, tra Schiavone e Saliceti vicino l’area portuale, ha visto coinvolte due auto (una fiat Punto azzurra e un’Audi A4 nera) che, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente. Violentissimo l’impatto che ha provocato il ferimento di persone persone, due delle quali in gravissime condizioni tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso atterrato poco dopo sulla Statale che tra trasportato i feriti nell’Ospedale di Cosenza.

A prestare i primi soccorsi alcuni automobilisti che hanno poi avvertito subito i soccorsi. Sul posto sono giunte due ambulanze, i carabinieri e personale della polizia stradale anche per cercare di deviare e veicolare il traffico rimasto letteralmente paralizzato con lunghissime code e rallentamenti.

Le foto dell’incidente (Facebook Associazione Basta Vittime sulla 106)