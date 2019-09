Pd Diamante a Praticò: “dov’era quando smontavano l’ospedale di Praia?”

Dopo le dichiarazioni del Sindaco di Praia a Mare, nei confronti dei ‘politicanti della sanitĂ ’ Magorno e Guccione, il PD di Diamante replica: “Praticò chiacchierone”

DIAMANTE (CS) – Non si è fatta attendere la risposta alla nota del sindaco di Praia a Mare Antonio Praticò (LEGGI QUI), da parte degli esponenti del Partito democratico di Diamante a sostegno del sindaco Magorno: “Sappiamo bene che il sindaco di Praia a Mare, Antonio Praticò, si è prodigato in modo generoso per impedire l’elezione del sindaco Magorno; un tentativo vano che spegne le sue speranze di poter continuare a utilizzare i fondi per le politiche sociali”. “Ricordiamo che Praia è comune capofila, in modo che potremmo definire, usando un eufemismo, singolare”.

Così in una nota gli esponenti del circolo Pd di Diamante che continuano: “La storia di Praticò non ha bisogno di commenti e lo consacra a politicante per antonomasia e ad “intellettuale” del lavoro. Sarebbe inoltre opportuno che Praticò riuscisse a far capire a tutti, iniziando dai suoi concittadini, dov’era quando smontavano l’ospedale di Praia pezzo per pezzo. Magari se in passato avesse avuto il coraggio di compiere un qualsiasi gesto eclatante per tutelare la propria cittĂ , anche semplicemente bere un bicchiere d’acqua di mare, oggi non si troverebbe nell’imbarazzo di dover giustificare i comportamenti omissivi da lui avuti in questi anni. Antonio Praticò è uno di quei chiacchieroni che provano a minare Diamante -concludono gli esponenti dem – ma noi risponderemo colpo su colpo, senza mai stancarci”.