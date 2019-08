Auto in fiamme in una galleria nei pressi di Moccone, traffico deviato

Un’auto ha preso fuoco in una galleria sulla statale 107 Silana crotonese nei pressi di Moccone. Sul posto Anas e Vigili del fuoco

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – Disagi alla viabilitĂ si stanno verificando sulla strada statale 107 nel territorio silano, nei pressi della frazione Moccone, per un’auto che ha preso fuoco all’interno della galleria “Del Fiego”. A bordo un gruppo di 4 ragazzi che sono riusciti a mettersi in salvo e ad uscire dalla vettura prima che venisse avvolta dalle fiamme. Per loro nessuna conseguenza.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli operatori dell’Anas che hanno bloccato l’accesso alla galleria in attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco, che giunti sul posto hanno provveduto ad occuparsi della vettura. La galleria però è invasa dal fumo e per questo il traffico è stato deviato sulla vecchia strada. Sul posto anche la polizia stradale.