Sila, al via i lavori per la sistemazione di strade e infrastrutture a Sculca e Ariamacina

Grazie ad un finanziamento di 237.000 euro, contenuto nel Piano di sviluppo Rurale, sono partiti i lavori su strade ed infrastrutturale a servizio delle aziende agricole e silvicole nelle localitĂ silane di Sculca ed Ariamacina nel Comune di Casali del Manco, sull’altopiano silano

CASALI DEL MANCO (CS) – Sono partiti i lavori di per la sistemazione stradale ed infrastrutturale nelle localitĂ silane di Sculca ed Ariamacina. L’intervento, finanziato per € 237.000 (giusto Decreto N°. 14884 del 10/12/2018) ai sensi della misura 4.3.1 del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, prevede il miglioramento e l’adeguamento delle infrastrutture di base a servizio delle aziende agricole e silvicole.Nello specifico l’operazione interviene sulle infrastrutture che svolgono un ruolo strategico per il miglioramento delle condizioni di accesso di lavoro all’interno dei comparti “agricolo e silvicolo“, rafforzando quegli elementi strutturali in grado di migliorare la competitivitĂ delle aziende agricole e degli operatori forestali.