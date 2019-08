Rintracciato dai Vigili del Fuoco

FIRMO (CS) – I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cosenza sono intervenuti ieri sera nel territorio di Firmo per effettuare le ricerche di una persona dispersa, un pensionato del luogo. Stamattina, dopo diverse ore trascorse nel rastrellare le zone rurali del Comune, insieme alle forze dell’ordine, durate anche per tutta la notte, i vigili del fuoco lo hanno ritrovato, in buono stato di salute.