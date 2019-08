Incendi nell’intera provincia di Cosenza, mobilificio in fiamme

Squadre in sofferenza sul Pollino

CASTROVILLARI (CS) – Vigili del Fuoco in difficoltà sul Pollino questa notte. Un vasto incendio a Castrovillari ha comportato fatica per gli uomini di turno, costretti ad operare con pochi mezzi e i colleghi della locale squadra impegnati dalle 14:00 (con altre due squadre: Rende e Cosenza) in un altro intervento a Spezzano Albanese. Quest’ultimo ha coinvolto un mobilificio che è stato inglobato dal rogo.

Alle 23:00 erano infatti dieci gli incendi in atto nella provincia di Cosenza, il più esteso dei quali sembrerebbe fosse quello in corso a Castrovillari. Oltre al Pollino bruciavano contemporaneamente: Altomonte, Maierà , Carolei, Cerisano, Aiello Calabro, Castrolibero, Spezzano Albanese, San Marco Argentano e Belvedere Marittimo. Nelle 24 ore tra mercoledì e giovedì il fuoco ha lambito anche i Comuni di Zumpano, San Giovanni in Fiore, Montalto Uffugo, Altilia, Grimaldi, Bonifati, Cassano allo Jonio, Scalea, San Lucido, Figline Vegliaturo, Paola, Parenti, Lungro, Villapiana ed Amantea in contrada sant’Elia. Numerosi i roghi registrati nella città di Rende.