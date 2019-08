Paola piange la morte del 21enne Alessio Soria. Caduto mentre era in vacanza in Croazia

Una città in lutto per la scomparsa del giovane, rimasto gravemente ferito mentre era in vacanza in Croazia. Trovato privo di sensi nel piazzale della struttura a causa di una terribile quanto accidentale caduta. Era ricoverato a Rozzano nel milanese ed avrebbe compiuto 21 anni il 18 settembre.

.

PAOLA (CS) – Non ce l’ha fatta Alessio Soria a combattere la sua partita più difficile. Questa mattina il suo cuore ha smesso di battere. Il giovane di Paola, che da qualche settimana si trovava ricoverato in un ospedale specializzato di Rozzano in gravissime condizioni, è morto lasciando un’intera comunità sgomenta e che per giorni ha pregato e sperato. Il 18 settembre avrebbe compiuto 21 anni.

Era andato in vacanza insieme a due cugini ed un amico in Croazia. All’alba di domenica 11 agosto, come riferito dai familiari, Alessio è stato trovato a terra e privo di sensi nel piazzale della struttura ricettiva in cui soggiornava, un residence della cittadina di Novalja sull’isola di Pag, da uno dei cugini che era rincasato più tardi. Probabilmente, a seguito di una tragica fatalità , Alessio è caduto da un’altezza di quasi 7 metri dal parapetto del corpo scala dell’edificio dove i ragazzi soggiornavano. Le sue condizioni sono apparse immediatamente critiche. Soccorso dai medici croati, allertati dai compagni di viaggio, il giovane è stato trasportato prima all’ospedale di Zara e poi trasferito in Italia nel policlinico Humanitas di Rozzano nel milanese, per essere seguito da una equipe specializzata. Purtroppo questa mattina la terribile notizia della sua morte.

Tantissimi i messaggi di amici e conoscenti che hanno voluto ricordare con affetto il giovane “ora sarà tutto completamente diverso – scrive un amico postando le loro foto insieme – ma si andrà avanti grazie al ricordo che avremo di te”. “Alessio ora è un angelo lassù in cielo insieme a mio fratello Pierfrancesco ed tutti gli angeli del paradiso scrive invece Antonio”.