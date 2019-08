A Bisignano il primo “Festival del cane”, conoscerlo meglio per rispettarlo

L’appuntamento è per sabato 31 agosto su Viale Roma a Bisignano a partire dalle ore 18.00. Previsto un convegno con interessanti e importanti interventi

BISIGNANO (CS) – Bisignano celebra la fedeltĂ e l’amore incondizionato degli amici a 4 zampe con il primo Festival canino. “E l’uomo incontrò il cane” è il titolo dell’evento che ha come obiettivo quello di conoscere meglio l’universo dei amici pelosi per imparare a rispettarli. Oltre ad un convegno sul tema, sono previste anche dimostrazioni cinofile sportive e di utilitĂ sociale ed un’area dedicata alla Pet Therapy per far conoscere le modalitĂ di interazione tra uomo e cane con professionisti del settore, che saranno a disposizione per rispondere a tutte le domande dei partecipanti. Inoltre un percorso ludico per gli amici a 4 zampe.

Al centro però, il convegno che sarĂ introdotto dall’assessore comunale di Bisignano Alessia Prezioso e dal sindaco Francesco Lo Giudice. A seguire tante tematiche: il dott. Ignazio Mazzitelli, veterinario dell’Asp, parlerĂ dell’importanza dell’iscrizione all’anagrafe canina. Una guardia zoofila dell’Enpa, Antonio Pirillo e l’educatrice cinofila e addestratrice dell’Enci, Carmela Di Nardo relazioneranno sul rapporto uomo/cane nella societĂ contemporanea mentre Beatrice Loizzo, veterinaria e comportamentalista dell’Enci, parlerĂ dei ruoli di utilitĂ sociale del cane. Al convegno anche il presidente del Soccorso Alpino Calabria, Giacomo Zanfei che racconterĂ il lavoro delle unitĂ cinofile nelle operazioni di ricerca e soccorso ed infine sul lavoro delle unitĂ cinofile nelle operazioni di ricerca antiveleno relazionerĂ il comandante Cosimo Cervellera, responsabile delle unitĂ cinofile carabinieri forestali e capo del nucleo antiveleno.

Non mancherĂ la presenza dei 4 zampe ossia un’unitĂ cinofila del soccorso alpino e un’unitĂ del nucleo antiveleno, e poi ancora due cani guida per ipovedenti e diversi cani addestrati da Yellowjoy per un appuntamento che servirĂ , qualora ce ne fosse bisogno, a far capire l’importanza dei nostri amici a 4 zampe. Appuntamento alle 18, sabato, su viale Roma a Bisignano.