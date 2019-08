Brucia rifiuti plastici in un bidone metallico, una denuncia a Torano

IÂ carabinieri forestali, hanno eseguito un intervento che ha portato alla denuncia di un uomo di Torano.

TORANO CASTELLO (CS) – DovrĂ rispondere del reato di smaltimento illecito mediante abbruciamento di rifiuti speciali non pericolosi l’uomo di Torano denunciato dai carabinieri forestali di Cerzeto. I militari nei giorni scorsi sono intervenuti in localitĂ Cutura a Torano, dopo essere stati attirati da una colona di fumo lungo la Strada Provinciale 241. Giunti nei pressi di un fabbricato hanno scoperto nel piazzale adiacente l’attivitĂ di combustione, all’interno di un fusto metallico, di rifiuti speciali in materiale plastico che producevano fumi maleodoranti e che si erano propagati nelle vicine abitazioni e agli insediamenti industriali limitrofi.

I carabinieri forestali hanno accertato sul posto evidenti e pregresse tracce di combustione oltre dal completo annerimento del fusto. Elementi che confermano come tale attivitĂ illecita fosse in atto giĂ da diverso tempo. Oltre alla denuncia dell’uomo il bidone in metallo è stato sequestrato così come l’area circostante.