Discarica di rifiuti abusiva va a fuoco, denunciato il sindaco di Marano

Il sequestro dell’area è stato eseguito dai carabinieri forestali. I rifiuti sono stati incendiati ed ora è caccia all’autore del rogo

MARANO PRINCIPATO (CS) – I Carabinieri Forestale di Cosenza hanno sequestrato un’area di proprietĂ comunale, in localitĂ Piano delle Forche, trasformata in discarica non autorizzata di rifiuti, a Marano Principato ed hanno denunciato il sindaco della cittadina e l’amministratore della societĂ che gestisce sul territorio comunale la raccolta dei rifiuti solidi urbani. L’area finita sotto sequestro si trova alle spalle delle gradinate del campo di calcio comunale. Al suo interno, secondo quanto accertato dai militari, sono stati depositati in maniera incontrollata rifiuti urbani ingombranti dati poi alle fiamme. La cui combustione dolosa ha provocato grosse colonne di fumo nero e maleodorante.

Per spegnere il rogo sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Cosenza. Sono in corso le indagini per risalire all’identificazione dell’autore dell’incendio.