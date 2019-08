Esame del Dna ai familiari di Fiumarola. Potrebbe essere suo il corpo rinvenuto in un burrone

Gli investigatori hanno prelevato dei campioni di Dna dai familiari di Fiumarola, il 25enne scomparso lo scorso 11 luglio

BISIGNANO – L’esame del Dna potrebbe essere decisivo per identificare il cadavere rinvenuto in un burrone. E potrebbe essere quello di Luigi Fiumarola. Gli investigatori hanno prelevato dei campioni di Dna dai familiari di Fiumarola, il 25enne scomparso lo scorso 11 luglio, che non ha più fatto ritorno a casa.

A metà agosto, invece, in un burrone tra Acri e Bisignano, sulla strada che porta a Serricella, è stato trovato un cadavere e gli inquirenti pensano potrebbe essere proprio quello di Fiumarola.

Ma non è l’unica pista sulla quale indagano gli inquirenti. Le forze dell’ordine, infatti, hanno sequestrato l’abitazione del giovane in località Mastro D’Alfio per rintracciare indizi utili alle indagini.

A dire degli inquirenti il corpo, rinvenuto il 16 agosto scorso dai Vigili del Fuoco, non sarebbe finito nel burrone accidentalmente, come conseguenza di una disgrazia, ma piĂą probabilmente il giovane potrebbe essere stato spinto nella voragine profonda sei metri.