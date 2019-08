L’Amministrazione comunale vuole potenziare l’accessibilità per gli ipovedenti, in modo da consentire loro una migliore fruibilità della spiaggia

VILLAPIANA – A Villapiana anche quest’anno spiaggia pubblica accessibile e cardioprotetta. Il servizio, partito lo scorso anno, vuole garantire l’accessibilitĂ in spiaggia libera con un servizio dedicato ai disabili.

Il servizio è finanziato dall’Amministrazione comunale di Villapiana. È stata, inoltre, attivata una convenzione con la Misericordia per garantire assistenza specializzata in spiaggia. Sono garantiti anche il servizio di cardioprotezione e la postazione bagnino con idonea attrezzatura di soccorso.

Come priorità assoluta è garantita la sicurezza dei disabili, completamente assistiti dagli operatori, che permettono alle famiglie degli stessi tranquillità e sicurezza.

La cardioprotezione è garantita dalla presenza di defibrillatore in spiaggia e personale abilitato al suo adeguato utilizzo.

La spiaggia consente un’accessibilitĂ totale rendendo il disabile indipendente, in quanto dotata di una fila di ombrelloni riservata e passerelle e pedane che collegano tutti i servizi. Presenti anche parcheggi riservati con percorso sicuro di accesso alla spiaggia.

L’Amministrazione comunale vuole, inoltre, potenziare l’accessibilità per gli ipovedenti, in modo da consentire loro una migliore fruibilità della spiaggia. È, infatti, in contatto con l’Uic, l’Unione nazionale ciechi, per stipulare una convenzione e per concordare opportune modalità di intervento.