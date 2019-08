Incappucciati entrano in un’azienda di giardinaggio

I malviventi non hanno rubato nulla

CASTROVILLARI (CS) – Nella notte ignoti incappucciati hanno fatto irruzione in un’azienda di Castrovillari che si occupa di prodotti e arredi per il giardinaggio. Le telecamere di videosorveglianza hanno immortalato i malviventi che facevano irruzione nel cortile per poi scassinare l’entrata dell’esercizio. Allertate le guardie dell’istituto di Vigilanza Assipol sono giunte sul posto ed hanno richiesto l’intervento dei carabinieri della locale stazione che hanno provveduto immediatamente ad attivare le volanti. Nel frattempo le persone incappucciate sono riuscite a darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Nulla è stato trafugato dall’interno del negozio.Â