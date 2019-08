Controlli a Campana: 360 piante di canapa, chiuso un caseificio e due persone denunciate

I controlli a tappeto dei carabinieri hanno portato al rinvenimento di oltre 360 piante di marijuana. Le verifiche, poi, si sono concentrate su alcuni esercizi pubblici, tra bar, ristoranti e circoli privati: in tutte le attivitĂ economiche controllate sono state rilevate irregolaritĂ

CAMPANA (CS) – Una settimana intensa di controlli per i carabinieri di Corigliano Rossano sul territorio del Comune di Campana, a seguito del ritrovamento, alla fine del mese di luglio, di due piantagioni composte da un considerevole numero di piante di canapa indiana in avanzato stato di maturazione. In quell’occasione venne arrestato un giovane reggino. E così in un’area limitrofa i militari hanno scoperto un’altra piantagione composta da oltre 360 piante di canapa indiana.

Nell’ambito dei controlli due persone del territorio monitorato, sono state denunciate. Il primo perchè è stato trovato in possesso di un involucro contenente 76 grammi di marijuana, opportunamente occultato in un incavo del muro esterno dell’abitazione. L’altro soggetto è indagato per ricettazione e reati in materia ambientale, in quanto all’interno della propria officina sono state rinvenute una serie di irregolaritĂ nonchĂ© alcuni componenti di veicoli dei quali non sono state fornite indicazioni sulla provenienza, nonchĂ© violazioni ambientali per cui sono state contestati specifiche contestazioni. Sempre nel corso dei servizi, grazie all’intervento ed al supporto di personale specializzato, sono state sottoposte a controllo due aziende agricole, una delle quali, un laboratorio caseario, è stato chiuso poichĂ© completamente abusivo.