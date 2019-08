La truffa del cd-rom agli anziani, arrestato 45enne mentre è in vacanza a Scalea

Sarebbero almeno 7 i colpi compiuti dal truffatore. Le vittime erano anziani, ai quali l’uomo consegnava dei cd-rom vuoti, millantando accordi con i figli dei truffati, in cambio di denaro. Ma prima osservava e studiava le loro abitudini e i legami familiari

SCALEA (CS) – E’ stato rintracciato mentre era in vacanza nella localitĂ del tirreno cosentino grazie alle immagini della videosorveglianza e ad altri accertamenti tecnici, incrociati con le testimonianze dei truffati. Il sostituto procuratore Amara ha chiesto e ottenuto dal Gip l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il truffatore seriale che è stato, dopo vari spostamenti in tutta Italia, identificato e arrestato mentre era in vacanza a Scalea e condotto in carcere.

L’uomo, di origine napoletana, pluripregiudicato e con precedenti legati a reati di truffa compiute in tutta Italia aveva messo in atto ben sette colpi a Modena, in Emilia Romagna. Le vittime erano anziani benestanti e con figli. Persone over 70 delle quali studiava i legami familiari e le abitudini, lo stile di vita e i luoghi frequentati. Poi le raggiungeva per strada, mentre erano a piedi, e dopo averli affiancati con l’auto li chiamava per nome. Per questo motivo le vittime rispondevano.

Millantando di essere un amico dei figli metteva in atto il suo piano mostrando alle vittime un cd-rom vuoto (che costa pochi centesimi di euro) ma agli anziani diceva che aveva un accordo con il figlio per la consegna di questo dischetto, chiedendo in cambio una cifra compresa tra i 200 e i 300 euro. Alla Questura di Modena in 5 mesi, da febbraio a giugno, sarebbero arrivate diverse segnalazioni che hanno portato all’apertura delle indagini fino all’arresto del truffatore che se ne stava tranquillamente in vacanza in Calabria.