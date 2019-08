Camion avvolto e divorato dalle fiamme sulla A2 nei pressi di Altomonte

Le fiamme hanno distrutto il mezzo pesante che viaggiava verso nord. Sul posto due mezzi dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme

ALTOMONTE (CS) – Attimi di paura sull’autostrada A2 del Mediterraneo questo pomeriggio poco dopo le 16:00 quando un grosso tir, che viaggiava in direzione Salerno, √® andato completamente distrutto da un incendio scaturito per cause accidentali, mentre si trovava nei pressi dello svincolo di Altomonte.

Immediatamente allertati anche dagli altri automobilisti in transito, sul posto sono intervenute due autocisterne dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza che hanno prontamente domato le fiamme, anche se il mezzo pesante √® andato completamente distrutto. Sul posto anche il personale dell’Anas per la gestione del traffico, che ha subito dei rallentamenti, gli uomini della polizia stradale e anche un’ambulanza del 118 che ha soccorso l’autista.