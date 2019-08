Santa Domenica Talao, strutture abusive e reflui nel terreno. Nel mirino azienda zootecnica

I carabinieri forestali hanno avviato una serie di controlli ed hanno rilevato a Santa Domenica Talao carenze igienico sanitarie e abusivismo, e sanzionato un’azienda zootecnica della zona.

SCALEA (CS) – Un allevatore è stato denunciato dai Carabinieri per la tutela forestale di Scalea per gestione illecita di rifiuti e abusivismo edilizia dopo un controllo effettuato alla presenza dei tecnici comunali e della Polizia Locale in una azienda zootecnica in località “Piano del Fico” nel comune di Santa Domenica Talao. I militari hanno infatti accertato la realizzazione di strutture adibite a stalla, fienile, locale mungitura, struttura per allevamento di maiali e galline in assenza di titolo abilitativo.

Opere che, tra l’altro, erano state realizzate in un’area sottoposta a vincolo idrogeologico, sismico e di attenzione del Piano Stralcio di Bacino per assetto idrogeologico della Regione Calabria. Durante l’attivitĂ di controllo si è accertato che i reflui zootecnici provenienti dalla presenze di alcune vacche erano stati scaricati direttamente sul terreno, poichĂ© il locale adibito a stalla era privo di concimaia e di vasca. Le acque prodotte dal locale mungitura venivano scaricate direttamente sul terreno senza essere convogliate in una vasca a tenuta e successivamente smaltite secondo la normativa vigente. Pertanto, oltre al reato di realizzazione abusiva di opere edile si è contestato al proprietario il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi e immissione degli stessi in acque superficiali o sotterranee.

Nell’azienda era presente anche un laboratorio –caseificio oggetto di un ulteriore controllo con il servizio veterinario dell’Asl di Paola. Da quest’ultimo controllo è emerso che l’azienda da diverso tempo non effettuava la tracciabilità degli alimenti e il corretto aggiornamento dei registri previsti dal manuale di autocontrollo HACCP. Nei locali inoltre sono state riscontrate delle carenze igienico sanitarie e strutturali che hanno portato all’immediata chiusura dello stesso e ad una sanzione amministrativa di € 4.500,00.

A Scalea, gestione illecita di rifiuti

Nell’ambito di un’altra attivitĂ svolta nel Comune di Scalea, i militari hanno denunciato il legale rappresentante di una ditta edile per gestione illecita di rifiuti. La denuncia è scaturita a seguito di un controllo in un piazzale in uso alla ditta dove al suo interno erano stoccati senza le relative autorizzazioni circa 25 metri cubi di rifiuti provenienti da lavori di demolizioni edili effettuati su diversi cantieri, costituiti da calcinacci, pezzi di cemento e materiale plastico. Si è pertanto denunciato il proprietario e posto sotto sequestro il cumulo di rifiuti.