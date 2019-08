Ombrelloni e sdraio lasciati sulla spiaggia abusivamente, blitz ad Amantea

La brutta abitudine di lasciare piazzati sulla spiaggia, ombrelloni e sdraio è stata presa di mira dalla Guardia Costiera e dalla polizia locale ad Amantea

AMANTEA (CS) – Si sono presentati presto ieri mattina, gli uomini della Guardia Costiera insieme ai vigili urbani sulla spiaggia, dopo aver ricevuto segnalazione della presenza di ombrelloni e sdraio, giorno e notte, sul bagnasciuga. Una brutta abitudine che in tante localitĂ ha generato veementi proteste da parte dei bagnanti. E così hanno sequestrato tutto quello che abusivamente è stato rinvenuto sul sul bagnasciuga ripristinando gli spazi liberi ai bagnanti. Secondo alcune testimonianze ombrelloni, sedie e sdraio venivano lasciate in spiaggia anche di notte da parte di alcune persone che in questo modo si assicuravano un posto in “prima fila” il giorno seguente. Nonostante alcuni abbiano protestato sdraio e ombrelloni sono stati portati via.